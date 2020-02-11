قوافل الخير تُساعد مريض بغزة مصاب "بداء الفيل

غزة-الرأي

قدمت جمعية قوافل الخير، مساعدة لرجل مريض مصاب بداء الفيل، في مدينة غزة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور ريان:" ضمن مشروع إعانة المرضى، ساهمنا في توفير علاجات طبية لرجل يبلغ من العمر 54 عاما في غزة مصاب بداء الفيل، وذلك لتخفيف معاناته المتفاقمة.

وداء الفيل أو مرض الفلاريا هو عبارة عن ديدان خيطية تهاجم الأنسجة تحت الجلد والأوعية الليمفاوية وتسبب التهابات حادة تؤدي الى تضخم وكبر حجم المنطقة المصابة وخاصة الأطراف أو أجزاء من الرأس أو الجذع.

وشكر ريان أهل الخير الذين تبرعوا لهذا المريض ومساهمتهم في تخفيف معاناته، داعيا لمواصلة التبرع لمشروع إعانة المرضى الفقراء الذي تنفذه الجمعية لمساعدة مزيد من المرضى المحتاجين.