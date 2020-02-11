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الاحتلال يجرف 370 دونما غرب سلفيت وجنوب الخليل

11 شباط / فبراير 2020 01:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية غرب سلفيت، وأخرى جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال جرفت أراضي المنطقة المسماة "خلة الجامع" الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ250 دونما، تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية، بالإضافة إلى 120 دونما تعود لعائلة عمر عبد الحافظ فزع.

وفي سياق متصل جرفت قوات الاحتلال، أراضي تابعة لبلدية الخليل في "سوق الجمعة" القريبة من سدة الفحص جنوب المدينة.

وأفادت المصادر، بأن جرافات الاحتلال جرفت الطريق الالتفافي باتجاه بلدة يطا، بهدف توسعة حاجز سدة الفحص العسكري، على حساب أراضي المواطنين.

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