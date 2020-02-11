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بلدية خان يونس تشرع بترميم الشوارع المتضررة من مياه الأمطار

11 شباط / فبراير 2020 01:08

بلدية خان يونس تشرع بترميم الشوارع المتضررة من مياه الأمطار
بلدية خان يونس تشرع بترميم الشوارع المتضررة من مياه الأمطار

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بترميم الشوارع المتضررة من آثار المنخفض الجوي وموجة مياه الأمطار التي تساقطت على المحافظة خلال الأيام الماضية وذلك للتخفيف من معاناة السكان وتسهيل عبور تلاميذ المدارس وكذلك المركبات.

وطيلة أيام المنخفض الجوي الذي صاحبه تساقط مياه الأمطار بشكل متفرق على أجزاء واسعة من خان يونس، قامت لجنة طوارئ الشتاء بالبلدية بتسجيل وتوثيق ملاحظاتها في كافة المناطق وذلك من خلال الجولات التفتيشية لفرقها العاملة في الميدان، بالإضافة إلى تسجيل ملاحظات المواطنين الذين تواصلوا مع البلدية على رقم الطوارئ الخاص بها، ومتابعة شبكات التواصل الإجتماعي.

وقد تدخلت فرق الطوارئ لحل بعض الملاحظات بشكل سريع للتسهيل على المواطنين والطلبة من خلال فتح بعض الشوارع الترابية وكسح المياه المتجمعة منها، وتنفيذ أعمال صيانة مختلفة وكشط الرمال من الشوارع الرئيسية تمهيداً لعمل ما يلزم تباعاً بعد انتهاء المنخفض الجوي.

ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى كافة الشوارع الرملية المتضررة وصيانة كافة انهيارات الطرق في غضون الأيام القليلة المقبلة حسب ما يتوفر للبلدية من إمكانيات.

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