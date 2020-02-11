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الأسرى وجمعية الفلاح الخيرية توزعان هدايا الشتاء لذوي الأسرى بغزة

11 شباط / فبراير 2020 01:15

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غزة-الرأي

شرعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة اليوم الثلاثاء  بتوزيع هدايا رمزية خاصة بفصل الشتاء على كافة أهالي أسرى قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي والنفسي لأبناء الأسرى ورعايتهم.

وبين " أشرف حسين " مدير عام الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة، بان مثل هذه النشاطات تقوم بها الوزارة باستمرار للتخفيف عن أهالي الأسرى ورسم الابتسامة على وجوههم ، مشيرا بأن هذه النشاطات تأتي ليس بقيمة الهدايا المقدمة لهم ، إنما بقيمتها المعنوية ، حيث يشعر أهالي الأسرى بالسعادة والفرح عندما يجدون من يسأل بهم ويتفقدهم في ظل فقدانهم لأبنائهم داخل السجون.

بدورهم ،عبر اهالى الأسرى عن شكرهم وامتنانهم إلى وزارة الأسرى لمتابعتها لقضية أبنائهم ، ووضعها على سلم الأولويات ، وتسليط الضوء عليهم لفضح ما يتعرضون له من انتهاكات طالت إنسانيتهم وكرامتهم ، وطالبوا الجميع بضرورة التوحد ورص الصفوف خلف تلك القضية الهامة والحساسة .

هذا وثمنت الوزارة  دور وجهود جمعية الفلاح الخيرية في توفير وإيصال تلك الهدايا الرمزية والتي من شأنها أن تخفف من معاناة الأسرى وذويهم ،داعية في الوقت ذاته إلى مواصلة الدعم والإسناد على كافة الصعد بما يعزز صمود أسرانا ويضع حدا لمعاناتهم على طريق تحريرهم جميعا.

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