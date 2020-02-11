التنمية الاجتماعية تستكمل تجديد توقيع العقود لمشروع التغذية المؤسساتية

غزة-الرأي

استكملت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء تجديد توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات المشاركة في مشروع التغذية المؤسساتية الممول من برنامج الأغذية العالمي ، بحضور مفوض عام المحافظات الجنوبية أ.لؤي المدهون ، ومدير برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة أ.أحمد الرباعي ، وعدد من موظفي البرنامج و الجمعيات المؤسسات المستفيدة من المشروع

بدوره ،شدد المدهون على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والمؤسسات فيما يخدم مصلحة كافة القطاعات الهشة والضعيفة في قطاع غزة ، مؤكدا استمرار وزارة التنمية الاجتماعية في مد يد العون والمساعدة لكافة الأسر المستحقة

من جانبه، أشار الرباعي إلى أن هذا المشروع يخدم فئات وشرائح عديدة في قطاع غزة ، مبينا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفيبر ما يلزم من أجل خدمة المستحقين