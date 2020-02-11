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وزارة الاسرى تنظم فعالية تضامنية مع الاسرى

11 شباط / فبراير 2020 01:22

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الاسرى والمحررين اليوم  بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فعالية تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين داخل حرم الجامعة، وذلك ضمن تعريف الجيل بقضية الأسرى.
بدورها، شددت أفنان الشوبكى منسقة الاعلام  على ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة من اجل تحرير الاسرى من سجون الاحتلال والذين يتعرضون لأشد هجمة شرسة من قبل مصلحة السجون خلال مسيرة الحركة الاسيرة داخل السجون.
واستعرضت الشوبكي جزءاً من معاناة الاسرى داخل السجن وطرق التعذيب والاضطهاد التي يتعرض له جميع الاسرى بما فيهم الاطفال والاسيرات فى الدامون اللذين يتعرضون فى هذه الأوقات لهجمة شرسة من قبل ادارة السجون، مشيره الى ان إدارة السجون تريد عبر الضغط على الأسرى وإعادتهم إلى الزنازين الانفرادية والاعتداء عليهم تحطيم إرادتهم وعزيمتهم.
من جانبها ،بينت حنين شعبان رئيس مجلس الطالبات فى الكلية الجامعية، أن سلطات الاحتلال تحاول كسر ارداة الاسرى باستهداف محتواهم الداخلي وقرارهم المبني على التصميم والإرادة من خلال السياسات الهمجية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون.
ووجهت شعبان  دعوة عاجلة إلى منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة العمل بشكل جدي من أجل انقاذ حياة الأسرى والأسيرات فى سجون الاحتلال وإدانة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم بحق الأسيرات.
وشددت شعبان على أهمية التفاعل والتضامن مع الأسيرات وذويهم لتكون رسالة تأكيد على أنهم ليسوا وحدهم في معركتهم في سجون الاحتلال.

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