الأوقاف تنتهي من توزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

غزة-الرأي

أنهت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية، على الأسر الفقيرة في قطاع غزة والتي استمرت على مدار ثلاث أيام عبر لجان الزكاة المنتشرة على مستوى محافظات غزة

وأكدت الأوقاف أنها بذلت جهوداً كبيرة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها عبر نقلها من الثلاجات المركزية إلى لجان الزكاة في المحافظات بثلاجات متحركة، وذلك لضمان الحافظ على سلامتها حتى تصل لمستحقيها بشكل سليم.

وأشارت الأوقاف إلى أن كافة كميات اللحوم التي وصلت للوزارة وقوامها 30 ألف ذبيحة وُزعت على مستحقيها من الأسر الفقيرة وفق معايير واضحة ودقيقة.

وجددت الوزارة شكرها إلى المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى إدارة المشروع ممثلة بالبنك الإسلامي للتنمية والهلال الأحمر الفلسطيني على هذا المشروع الإنساني، وكذلك الجمعيات الشريكة التي تُعنى برعاية الطبقات الضعيفة والهشة، ككبار السن، والأيتام، وذوي الاحتياجات

وأعربت الوزارة عن جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية على ما قدمته من تسهيلات لوصول القافلة إلى قطاع غزة بأسرع وقت.

وقدمت شكرها والتقدير للجان الزكاة على ما بذلته من جهود كبيرة وواضحة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها