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"الصحة"تشهد إضافة أجهزة تخدير حديثة للمرافق الصحية خلال 2019

11 شباط / فبراير 2020 01:53

"الصحة"تشهد إضافة أجهزة تخدير حديثة للمرافق الصحية خلال 2019

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أضافت لمرافقها الصحية جهازين حديثين في مجال التخدير، وذلك ضمن سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية، وذلك خلال العام الماضي 2019.
وبينت الوزارة خلال تقريرها السنوي حول الانجازات، أن الجهازين تم اضافتهما في كل من مستشفى العيون بغزة، ومستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي.
وفي ذات السياق، ذكر رئيس قسم التخدير والعمليات في مستشفى العيون د. إياد أبو كرش أن الجهاز الذي تم اضافته بمستشفى العيون يعد من أفضل أجهزة التخدير المتوافرة في المنطقة، مشيراً إلى أنه يحتوي أحدث الغازات الطبية الخاصة بالتخدير والمناسبة للأطفال منذ الولادة وكذلك كبار السن.
كما نوه إلى أن الجهاز الحديث يضمن اجراء كافة العمليات الخاصة بالعيون بعكس الأجهزة القديمة ذات الامكانيات المحدودة.
كما أشار رئيس قسم التخدير إلى أن الجهاز الحديث يعد أكثر أماناً على حياة المرضى حيث يقوم بمراقبة دقيقة للعلامات الحيوية من ضغط وتنفس صناعي، لافتاً إلى أنه يمكن بواسطته اجراء العمليات لمن يعانون من مشاكل وعيوب خلقية منذ الولادة في القلب أو كبار السن مما يعانون من أمراض مزمنة كضغط الدم.
وتواصل وزارة الصحة سياسة التحسين المستمر للخدمات الصحية وذلك بالتعاون مع شركاءها بهدف تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، حيث عمدت الوزارة على استحداث العديد من الأجهزة الطبية داخل مرافقها بتكلفة تجاوزت الـ 11 مليون دولار أمريكي.

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