التعليم تناقش تفعيل منظومة الإعلام المدرسي شرق غزة

غزة-الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي تفعيل منظومة الإعلام المدرسي في مدارس مديرية تعليم شرق غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمديرية تعليم شرق غزة بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي ، ومدير العلاقات العامة أ. مدحت الزطمة، ومدير تعليم شرق غزة أ. أشرف حرز الله, ورئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة أ. علاء فيصل، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية أ. وسام خليفة وكوكبة من منسقي الإعلام.

بدره، رحب الميناوي بالحضور ناقلاً تحيات وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت لجميع المنسقين في القطاع مؤكداً اهتمامه البالغ بأعمالهم ومنجزاتهم ،وعاداً بتقديم جوائز ومكافآت لأفضل المنسقين الإعلاميين على مستوى المدارس في المديريات السبعة.

وأشار الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع مجتمعنا وجمهورنا وخدمة العملية التعليمية.

بدوره، أوضح الزطمة أن من مهام منسقي الإعلام إنشاء مجموعات واتس اب لأولياء الأمور، والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على مجموعات الواتس اب لكل مدرسة، وموقع حاضنة الإبداع، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى أن من دورهم العمل على تفعيل مشروع المراسل المدرسي الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة وضعت برنامجاً تدريبياً متخصصا لكافة المنسقين.

من جهته، أشاد حرز الله بجهود الوزارة في هذا المجال مشدداً على أهمية العمل الإعلامي في عصرنا الحالي خاصة على الصعيد التربوي.

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش مع المنسقين حول إجراءات العمل ومشروع الوزارة الإعلامي في هذا المجال.