وزير الحكم المحلي يزور أهم مشروعات بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019

غزة-الرأي

زار وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح والوفد المرافق له خلال جولة ميدانية صباح اليوم الثلاثاء على أهم المشروعات المنجزة في نفوذ بلدية جباليا النزلة خلال عام 2019، بمرافقة كلا من نائب رئيس البلدية أ. باسل أبو القمصان، ومدير البلدية م. يوسف خلة، ومدير دائرة المشاريع م. عبد الله سمارة، وممثلين عن صندوق تطوير البلديات، والفريق الوطني لإدارة المنحة الكويتية، ولجان الأحياء.

وشملت الجولة الميدانية زيارة كل من مشروع تطوير حي القصاصيب وشارع الحاكمية، ومشروع تطوير شارع الشهيد أحمد فكري أبو وردة، ومشروع تطوير منطقة مدرسة فيصل، ومشروع تطوير منطقة خلف.

وأشاد وزير الحكم المحلي بجهود بلدية جباليا النزلة وصندوق البلديات وفريق المنحة الكويتية بتحقيق هذه الإنجازات التي يبنى عليها في المرحلة القادمة، واعداً المواطنين الذين التقاهم خلال الجولة، باستكمال التنسيق مع البلدية والجهات المانحة من أجل البناء على ما سبق من إنجازات، والمضي في تشييد المشاريع التطويرية.