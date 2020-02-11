المؤسسة الفلسطينية للرياضة تثمن موقف اللاعب مراد الرافض لمواجهة لاعب "إسرائيلي"

لبنان- الرأي

رحبت وثمنت المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان موقف البطل الكويتي‎عبد العزيز مراد، الذي فضل الانسحاب رافضاً مواجهة لاعب "إسرائيلي" في الدور النصف نهائي في "بطولة أوروبا المفتوحة لریاضة الكیك بوكسینغ المقامة في كرواتیا شباط/ فبراير 2020"، مكتفياً بالميدالية "البرونزية".

هذا وحقق البطل الكويتي "عبد العزيز مراد" الميدالية "البرونزية" بعد تغلبه على اللاعبين التونسي والسلوفيني، وتحتضن مدینة (كارلوفا) في كرواتیا بطولة اوروبا المفتوحة بمشاركة 700 لاعب يمثلون 39 دولة.



وتعتبر المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان البطل الكويتي ‎"عبد العزيز مراد" برفضه مواجهة لاعب "إسرائيلي" متوجاً ببطولة "الكرامة والعزة" التي تضاهي الذهبية وكل المراكز.

وتدعو المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان الى رفض التطبيع مع "إسرائيل" بأي شكل من الأشكال.