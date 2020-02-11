أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غد الأربعاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (2020/4).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الغد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، ويمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

هنا رابط الأسماء: