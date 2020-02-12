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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

12 شباط / فبراير 2020 08:31

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، باردا وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غدا الخميس غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا باردا ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو معتدلا نهاراً باردا ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويستمر الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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