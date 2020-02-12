الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين خلال مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين واستولت على مركبة، خلال اقتحامها حي الطيرة وبلدة بيتونيا غربا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد (19 عاما)، وشقيقه محمد (16 عاما) من منزلهما في حي الطيرة، كما داهمت منزل المواطن فخر زيد أبو شعر (51 عاما) من بيتونيا وعبثت بمحتوياته، واقتحمت منجرته واستولت على مركبته الخاصة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى بهاء جوابرة، والمواطن لؤي جوابرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب شمالا.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال الخليل، واقتحمت محيط منزل الأسير محمود العطاونة المهدد بالهدم .

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب مجاهد أحمد أبو العز على حاجز عسكري نصبته عند مدخل بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب مصطفى سباعنة من بلدة قباطية أثناء وجوده داخل أراضي عام 1948.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد اقتحام عدد من منازل المواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم واعتقلت المواطن يامن عبيد القدومي (38 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.