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جوجل كروم سيحظر عمليات التحميل غير الآمنة قريبا

12 شباط / فبراير 2020 10:04

جوجل كروم سيحظر عمليات التحميل غير الآمنة قريبا
جوجل كروم سيحظر عمليات التحميل غير الآمنة قريبا

كشفت شركة جوجل اليوم أنها ستحذر مستخدمي كروم قريبا من إجراء عمليات التحميل للملفات "غير الآمنة"، وهي الخطوة الأولى في خطة لحظرها تمامًا، فيما قال جو ديبلاسيو من فريق أمان كروم في منشور بالمدونة: "اليوم نعلن أن كروم سيضمن تدريجياً أن صفحات (HTTPS) الآمنة تقوم بتنزيل الملفات الآمنة فقط"، وأضاف: "الملفات التي تم تنزيلها بشكل غير آمن تشكل خطراً على أمن المستخدمين وخصوصيتهم، فعلى سبيل المثال، يمكن تبديل البرامج التي تم تنزيلها بطريقة غير آمنة من قِبل المهاجمين ويمكن للمتطفلين قراءة بيانات البنك التي تم تنزيلها بطريقة غير آمنة. "

وبحسب موقع TNW الهولندى، ففي أبريل، بدءًا من Chrome 82، سيحذر المتصفح المستخدمين الذين هم على وشك تنزيل الملفات التنفيذية المختلطة من موقع ويب آمن، وستظهر هذه النافذة المنبثقة، وفقًا لشركة جوجل، والتى قالت:"في المستقبل، نتوقع تقييد عمليات التنزيل غير الآمنة في كروم".

ويأتي كل من التحذيرات المجدولة أيضًا على إصدارات iOS و Android من كروم، على الرغم من أنها قد تتأخر قليلاً، ويمكنك توقع حظر جميع عمليات تنزيل المحتوى المختلط - غير الآمنة على أي حال - في Chrome 86 ، والتي تقدر جوجل إطلاقها في أكتوبر، حيث يساعد المخطط أدناه في تحديد الإصدار المجدول بشكل أفضل وما يمكنك توقعه من الإصدارات المستقبلية من Chrome.

 
وكانت شركة جوجل قد طرحت ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم التابع لها، والتى تنبه المستخدمين عند اختراق حساباتهم، وهي الميزة التى بدأ المستخدمين في ملاحظتها منذ ديسمبر الماضى، إذ تظهر لهم نافذة منبثقة تخبرهم بأن أحد حساباتهم قد تم اختراقه، حيث أن متصفح كروم سيسمح للمستخدمين معرفة ما إذا كان قد تم اختراق أي من المواقع التي يسجّلون الدخول إليها باستخدام بيانات اعتماد جوجل الخاصة بهم.

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