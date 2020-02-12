وزارة المواصلات تعقد اجتماعاً لمناقشة عمل المعدات الهندسية

غزة- الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً لمناقشة استخدام وقيادة المعدات الهندسية .

جاء ذلك، برئاسة م. حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص و أ. سعيد البربار وكيل النيابة والعقيد فهد حرب مفتش تحقيق الحوادث عن شرطة المرور و م. دارين أبو شاويش عن وزارة العمل وذلك في مقر الوزارة.

ورحب عكاشة بالحضور، مؤكداً على أهمية العمل ضمن فريق موحد من أجل الوصول إلى أفضل المعايير التي تحكم استخدام المعدات الهندسية الثقيلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رخصة القيادة التي تجيز قيادة المعدات الهندسية الثقيلة وكذلك الدورات المطلوبة لاستخدامها ومناقشة إشكالية تعريف الماكنة المتنقلة وتغطية بوليصة التأمين للحوادث الناتجة عن المعدات الهندسية.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل بشكل متواصل لتطوير عمل المركبات وخاصة المعدات الهندسية من أجل توفير السلامة لمستخدميها.