إنطلاق فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح

رفح- الرأي

إنطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الأيام الثقافية "رفح تتحدث عن نفسها"، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع بلدية رفح وتعليم رفح، وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والمراكز الثقافية، ويتم من خلاله عرض تراث مدينة رفح وتاريخها على مر العصور.



وحضر حفل الإفتتاح وزير الثقافة الأسبق الدكتور عطا الله أبو السبح، ووكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، ورئيس البلدية الدكتور أنور الشاعر، ومدير تعليم رفح الأستاذ أشرف عابدين، وممثلين عن القوى الوطنية وفصائل العمل الوطني، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير وأهالي المحافظة.



وفي كلمة له قال البرعاوي: "جئنا اليوم لنحتفل مع رفح هذه المدينة الضاربة في جذور التاريخ، لنعلن إنطلاق مهرجان الأيام الثقافية، والذي يأتي في ظل حالة الاغتراب في الهوية الثقافية الوطنية، ومع احتدام الصراع مع الاحتلال والذي يأخذ شتى أشكال المواجهة السلمية والخشنة، لإثبات الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودحض مزاعم الاحتلال التي يتم ترويجها حول أرض فلسطين".

وأكد أن وزارة الثقافة تسعى ليكون عام 2020 عامًا للتراث والهوية الوطنية الفلسطينية، تتضافر فيه جهود المؤسسات الحكومية والأهلية كافة؛ للتعريف بالتراث الفلسطيني، وتعزيز الوعي بأهميته كأداةٍ من أدوات التبادل الثقافي والحضاري مع الشعوب والمجتمعات والأمم المختلفة، والتصدي لعمليات التهويد والتزوير والطمس والسرقة والقرصنة التي يتعرض لها التراث الفلسطيني مشيرًا إلى أن المهرجان سينطلق من رفح إلى محافظات قطاع غزة كافة.

وتابع البرعاوي: "إن هذه التظاهرة الثقافية الوطنية تأتي ردًا قويًا على كافة المحاولات والمؤامرات التي تُحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وتُرسل رسالة مباشرة أن الشعب الفلسطيني بأطفاله وشبابه وشيوخه لن يتنازلوا قيد أنملة عن حقوقهم على أرض أبائهم وأجدادهم".

من جانبه، أشار الشاعر إلى أن المهرجان يأتي في ظل ظروف إستثنائية صعبة تمر بها القضية الفلسطينية تستهدف القضاء على الثوابت الوطنية، مؤكدًا أن المهرجان يُجسد الوحدة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في مدينة رفح، ويحمل رسالة أن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا.

وأوضح أن المهرجان يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي شهدته رفح عبر تاريخها، وطبيعة الحياة السائدة فيها وعادات وتقاليد أهلها التي توارثوها جيلًا بعد جيل، موجهًا شكره الجزيل لكافة الجهات التي ساهمت في إقامة المهرجان.

من جانبه أكد عابدين على إعتزاز وزارة التربية والتعليم على المشاركة في إقامة هذا العرس الثقافي الوطني، والذي يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في تنشئة الأجيال وتحصينهم علميًا وتربويًا وثقافيًا وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تستمر حتى يوم الأحد الموافق 16/02/2020، ويتخللها عدة أنشطة وفعاليات وندوات ولقاءات تتحدث حول تاريخ مدينة رفح وتراثها والعادات والتقاليد السائدة فيها، بالاضافة إلى عروض مسرحية وفنية متنوعة، وتقام الفعاليات في مدارس بئر السبع، وشفا عمرو، وطه حسين، ومريم فرحات.