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مدير تعليم شرق خان يونس يتفقد عددًا من المدارس

12 شباط / فبراير 2020 10:54

مدير تعليم شرق خان يونس يتفقد عددًا من المدارس
مدير تعليم شرق خان يونس يتفقد عددًا من المدارس

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس، عددًا من المدارس التابعة للمديرية، ورافقه في الجولة رئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسيفس.

وشملت الجولة مدرسة جنين الثانوية للبنين، ورأس الناقورة الثانوية للبنين، وإحسان الأغا الثانوية للبنات، ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية للبنين، واطمـأن شعت خلال الجولة على سير العملية التعليمية في المدارس التي زارها، بعد الأحوال الجوية السيئة التي سادت المنطقة، كما اطلع على عدد من الأمور الفنية والإدارية في المدارس التي زارها.

وفي سياق منفصل، تم الاجتماع مع المنسق المدرسي في المدارس المذكورة، حيث تمت مناقشة طبيعة المهام الموكلة إليهم، من حيث التغطية الإعلامية بتوظيف وسائل الإعلام المتاحة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار المدارس المتعلقة بأنشطتها وفعالياتها المختلفة، مع ضرورة التواصل مع قسم العلاقات العامة بكل ما يتعلق بعمل المراسل.

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