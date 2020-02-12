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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات غرب بيت لحم

12 شباط / فبراير 2020 11:03

بيت لحم – الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على أراض زراعية في مناطق (عين الهوية، وواد الحمرة، والحسينات) من أراضي حوسان، و(قرنة أبو علي، وخلة الغزاوي) التابعتين لخربة القبو المهجرة، و(البص) في وادي فوكين، وجميعها بمحاذاة مستوطنة "سور هداسا"، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية.

وصعد الاحتلال في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية واستولى على المزيد من أراضي محافظة بيت لحم، لإقامة بؤر استيطانية أو لتوسيع حدود المستوطنات القائمة، أو لشق طرق وأنفاق لصالح المستوطنين.

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