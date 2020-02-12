النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2412) الاربعاء12/2/2020
أخبار فلسطينية
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أخبار إسرائيلية
- بينيت يرضخ للضغوط ويلغي أمر اعتقال إداري ضد مستوطن متطرف
- الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة
- مخطط إسرائيلي لإقامة محطتي كهرباء للمستوطنات في الضفة الغربية
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الاخبار الدولية
- الاتحاد الأوروبي يحذر الكيان الإسرائيلي من تبعات ضم أراض فلسطينية جديدة
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الصحف العربية
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الشرق الأوسط
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- متطرفون يهود يعتدون على مسجد وأكثر من 200 سيارة في قرية الجش الجليلية
الخليج الإماراتية
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الغد الأردنية
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- عباس: خطة السلام الأميركية لا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني وتخالف…
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الاهرام المصرية
- تظاهرات فلسطينية في رام الله وغزة رفضا لخطة السلام الأمريكية
- عباس: خطة السلام الأمريكية مخالفة للشرعية الدولية.. والقدس الشرقية لنا
الشروق المصرية
الشرق القطرية
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الاخبار اللبنانية
- خطاب دون المستوى لعباس: السلام... ثم السلام
- بين ذكرى الثورة الإيرانية و«صفقة القرن»
- عباس أمام مجلس الأمن: سنحارب بالمقاومة الشعبية السلمية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار د. الأمين عبد الرازق آدم لـ"فلسطين": لقاء "نتنياهو – البرهان" يحمل (7) أهداف إسرائيلية
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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية غرب رام الله
المزارعة كريمة النجار.. تنتج أعلاف لغذاء الماشية
- تقرير المشهد الإسرائيلي "على حافة الحسم".. الأزمة السياسية تتواصل وسيناريوهات الجولة الرابعة محتملة
- مجلس قضاء السلطة الانتقالي.. أداة جديدة لقمع حرية الرأي والتعبير
- تقرير محللان: السلطة لن تسمح بتدحرج الرفض الشعبي لـ"صفقة ترامب" نحو انتفاضة ثالثة
- مخطط إسرائيلي لإقامة محطتي كهرباء للمستوطنات في الضفة الغربية
- الاحتلال يحتج لدى بروكسيل لدعوتها ناشط مناصر للفلسطينيين
- انقلاب مركبة عسكرية إسرائيلية جنوبي غزة
- حماس: منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم مهم لمواجهة "صفقة القرن"
القدس المحلية
- خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية
- غزة: وفاة مسن جراء سقوطه عن علو في منزله
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نتنياهو: إسرائيل تعد لحماس "مفاجأة حياتها"
اعتقال 6 مواطنين بينهم فتى من مختلف مناطق الضفة
الاحتلال يشدد من اجراءاته غرب رام الله
جريدة الأيام
- الرئيس: سنقاوم "صفقة القرن"، والوضع أصبح قابلاً للانفجار
- »إجماع على رفض الضم والاستيطان والتمسك بحق الفلسطينيين بدولة ذات سيادة
- » المتحف الفلسطيني يعلن عن 17 منحة بحثية حول الثقافة الفلسطينية
- »على إسرائيل أن تستميل الحزب الديمقراطي قبل فوات الأوان
- »صلاح الأغلى في العالم متفوقا على الثنائي ميسي ورونالدو
- »إسرائيل: نتوقع من بلجيكا إلغاء الدعوة لناشط مناهض للاحتلال
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- »إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بـ"صفقة القرن" شمال البيرة
الحياة الجديدة
- جلسة لمجلس الأمن حول صفقة القرن
- الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من تبعات ضم أراض جديدة
- الاحتلال يبعد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية 6 أشهر عن الأقصى
- أبو الغيط: ما لا يوقِّع عليه الرئيس محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطيني
وكالة صفا
- وفق إعلان "صفقة القرن".. هل يمهد وقف عمل "أونروا" لإنهاء قضية اللاجئين؟
- دون إصابات..جيش الاحتلال: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بـ"شاعر هنيغف"
- عباس وأولمرت في مؤتمر صحافي: يجب العودة لحل الدولتين
- رغم منحه الدعم والصلاحية الكاملة"..نتنياهو محبط من بينت لفشله باستعادة الردع مع قطاع غزة
- دول أوروبية: "صفقة القرن" لا تتفق مع المعايير الدولية
- تراجع تأييد حظر شبكات الجيل الخامس من هواوي بكندا
- التنمية: 382 مليون شيكل لإعانة وتمكين الأسر الفقيرة بعام 2019
- بالصور: انطلاق فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح
- الاحتلال يهدم 3 معرشات لمواطن بالرملة
- الاحتلال يُحاكم وجهاء من الجولان لمعارضتهم مشروع إسرائيلي
وكالة الراي الفلسطينية
- "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل
- الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الضفة
- الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية عند قرى وبلدات غرب رام الله
- "أولمرت" يتعرض لهجوم حاد من أحزاب اليمين بسبب اجتماعه بعباس
- كيف يحاول جيش الاحتلال اعتراض البالونات المتفجرة من غزة؟
- المفتي العام يحرم التعاطي مع صفقة القرن ومروجيها
سما نيوز
- وزير إسرائيلي : نستعد لضربة قوية وعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة
- تسبق الضم والسيادة.. لأول مرة : خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية
- محلل إسرائيلي : بتنا نطلق تهديدات فارغة تجاه الفلسطينيين
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فلسطين اليوم
- اتفاق على عودة الهدوء تدريجياً..على وقع التهديدات ..اتصالات الوفد الأمني المصري لعودة الهدوء لم تنته وحماس تشترط
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"عباس" يخدع نفسه أمام العالم ويكرر استجداء التفاوض مع الاحتلال
اعلام الاحتلال: سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة قرب قطاع غزة
د. الهندي: لا جديد في خطاب الرئيس عباس!
مزهر: سلاح المقاومة خط أحمر
عرب 48
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وكالة وفا
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12شباط (فبراير)
- 2003م مصرع ضابطٍ صهيونيّ برتبة رائد في سلاح المدرّعات، برصاصة قتّاصٍ فلسطينيّ قرب بيت لحم.
- 2002م المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ يقبل استقالة سري نسيبة، بعد أن أدانه المجلس بتصريحاته الأخيرة التي تتنازل عن حقّ العودة للاجئين.
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- 1988م قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم، قرب مدينة نابلس وأهالي القرية يخرجونهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.
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