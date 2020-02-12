وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم شرق خان يونس يتفقد عددًا من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بتصميم خرائط هندسية لكافة المرافق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية إنطلاق فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المواصلات تعقد اجتماعاً لمناقشة عمل المعدات الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية خبراء يحذرون من كارثة عالمية بعد بيع 60 فيلاً وتعريضها للقتل وكالة الرأي الفلسطينية جوجل كروم سيحظر عمليات التحميل غير الآمنة قريبا
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2412) الاربعاء12/2/2020

12 شباط / فبراير 2020 11:15

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2412)  الاربعاء12/2/2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

 

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

  • وقف إطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف غزة
  • عباس: الصفقة «جبنة سويسرية» للاحتلال
  • «الجامعة» تدعو لتبني خطة تحرك فاعلة للتصدي لـ«إسرائيل

 

الغد الأردنية

 

 

 

 الاهرام المصرية

  • تظاهرات فلسطينية في رام الله وغزة رفضا لخطة السلام الأمريكية
  • عباس: خطة السلام الأمريكية مخالفة للشرعية الدولية.. والقدس الشرقية لنا

 

الشروق المصرية

الشرق القطرية

 

 

الاخبار اللبنانية

 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

 

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية غرب رام الله

  •  

المزارعة كريمة النجار.. تنتج أعلاف لغذاء الماشية

 

القدس المحلية 

  • خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية
  • غزة: وفاة مسن جراء سقوطه عن علو في منزله
  •  

نتنياهو: إسرائيل تعد لحماس "مفاجأة حياتها"

  •  

اعتقال 6 مواطنين بينهم فتى من مختلف مناطق الضفة

  •  

الاحتلال يشدد من اجراءاته غرب رام الله

  •  

جريدة الأيام

 

 

الحياة الجديدة

 

وكالة صفا

 

وكالة الراي الفلسطينية


 

 

سما نيوز

فلسطين اليوم

"عباس" يخدع نفسه أمام العالم ويكرر استجداء التفاوض مع الاحتلال

  •  

اعلام الاحتلال: سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة قرب قطاع غزة

  •  

د. الهندي: لا جديد في خطاب الرئيس عباس!

  •  

مزهر: سلاح المقاومة خط أحمر

عرب  48

 

وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

12شباط (فبراير)

  • 2003م مصرع ضابطٍ صهيونيّ برتبة رائد في سلاح المدرّعات، برصاصة قتّاصٍ فلسطينيّ قرب بيت لحم.
  • 2002م المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ يقبل استقالة سري نسيبة، بعد أن أدانه المجلس بتصريحاته الأخيرة التي تتنازل عن حقّ العودة للاجئين.
  • 1996م الرئيس ياسر عرفات يؤدي يمين القسم باعتباره أول رئيس منتخب لفلسطين.
  • 1988م قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم، قرب مدينة نابلس وأهالي القرية يخرجونهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.
  • 1953م الاتحاد السوفياتي يقطع علاقاته مع إسرائيل.
  • 1949م طائرة مجهولة تقصف مدينة القدس.
  • 1942م مقتل الإرهابي أبراهام شيترن مؤسس حركة ليحي الصهيونية المتطرفة على يد ضابط في تل أبيب.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تُساعد مريض بغزة مصاب "بداء الفيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟