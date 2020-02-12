مدارس رفح .. تطلق فعاليات أيام رفح الثقافية

رفح- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم برفح، فعاليات أيام رفح الثقافية تحت عنون" رفح تتكلم عن هويتها الثقافية".

جاء ذلك، بمشاركة وزارة الثقافة وبلدية رفح وحركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي والشعبية وحركة الأحرار وفدا وكافة الأحزاب، والعشرات من المؤسسات منها متطوعي لمسة وفاء وجمعية واعد للأسرى والمحررين والغرفة التجارية ودائرة العمل النسائي وجمعية الشابات المسلمات وجمعية ساهم لمرضى السرطان ووفاق لرعاية المرأة والطفل وجمعية الهلال الأحمر ومركز شباب خربة العدس ومركز التدريب المهني ومنتدى رياديات الجنوب أطلقت اليوم الاثنين فعاليات رفح الثقافية الموسومة بـ " رفح تتكلم عن هويتها الثقافية " .

وكان أبرز الحضور مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، ومدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة، ووكيل وزارة الثقافة د. أنور البرعاوي ورئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، ووزير الثقافة السابق د. عطا الله أبو السبح، ومدير الشباب والرياضة سعدي عواجة، ومدير شرطة رفح رأفت سلامة، وممثلو رفيعو المستوى عن الفصائل والأحزاب والمؤسسات، وثلة من المخاتير والوجهاء وشخصيات المجتمع المحلي ومديرو المدارس ومديراتها والمعلمين والطلبة وجمهور غفير من المحافظة .

وبدأت فعاليات أيام رفح الثقافية بمهرجان وطني كبير في صالة الهيلتون الذهبية، مهرجان يليق باسم رفح .. " الراء .. رمز الصمود والتحدي والمقاومة، الفاء .. فخر فلسطين وفدائها بالدم والروح والأهل، فجر الحرية للأسرى وصفقة شاليط 1 و 2 و 3، الحاء .. حامية الوطن الجنوبية وحاضنة جيل النصر والتمكين والبناء " .. بهذا التفسير العظيم الواقعي لحروف رفح الشماء أوضح مدير التعليم معنى رفح ومكانتها في قلوبنا وعقولنا، وأضاف عابدين أن هذه الأيام الثقافية أعد لها لتليق بهذا الاسم العظيم، وكانت أيام وليس يوم، وستحتضن هذه الأيام وبكل فخر مدارسنا بئر السبع في اليوم الأول، وشفا عمر في اليوم الثاني، وطه حسين في اليوم الثالث، ومريم فرحات في اليوم الرابع، والختام في صالة الهيلتون .

من جانبه أكد رئيس بلدية رفح أن هذه المهرجان الثقافي الذي يمتد لأيام هو مهرجان مقاومة، مهرجان وحدة، رفح اليوم التي تقبر الانقسام بهذا التجمع لكل فصائلها ومؤسساتها، تعبر عن نفسها بثقافتها بمبدعيها بمختلف شرائحهم، رفح تتحدث عن نفسها اليوم عن فنها وأدبها ومسرحها وفنونها الشعبية وكتبها وقصائدها، كل هذا تاريخ وحاضر رفح الثقافي الذي سيبقى خنجر في خصر الاحتلال حتى يقتله، وحتى يحرر الوطن ويبنى على سواعد مثقفيه وبعقولهم .

بدوره أعرب وكيل وزارة الثقافة عن عظيم فخره أن يقف في هذا المحفل الرفحاوي، رفح الغالية على قلوبنا، قلعة الوطن الجنوبية، رفح التي قدمت الشهداء والأسرى والقادة، بل قدمت العظماء في كل مجال، رفح رمز المقاومة والتي تشهد اليوم هذا الحدث الراقي الفاخر، فالثقافة عنوان تقدم الشعوب وأصالتهم، ولثقافة فلسطين مذاق خاص، فثقافة فلسطين هي أولاً ثقافة التحرير، ثقافة التمسك بالتاريخ واسقاط كل المؤامرات والصفقات والصفاقات ووضعها في سلة المهملات .

"يا قلعة الجنوب يا رفح .. يا بيتنا المنصور يا رفح .. يا صرخة بوجه الطغيان .. صوتك عالي وغضبك نار .. احنا رجالك وبنتحمل .. مش ممكن عن أرضك نرحل .. يا رفح ".. بهذه الكلمات الوطنية الموجهة لصدر العدو ولوجه دول الظلم والطغيان ومؤسساته الأممية الظالمة، شذى الفنان محمد المدلل ومعه الجماهير الحاضرة .

ثم كان المشهد لفرقة رفح الرائعة " شمس الكرامة " لتحيي فن الدبكة الشعبية الأصيل على أنغام " خبطة قدمكم عالأرض هدارة .. إنتوا الأحبا وإلكم الصدارة .. خبطة قدمكم عالأرض مسموعة .. خطوة العز وجبهة المرفوعة.

وبعد ذلك، اعتلت المنصة إحدى صور العز والصدارة، فتاة فلسطينية رفحاوية بها تبقى الجبهة مرفوعة، سعاد السباخي طالبة الثاني عشر من مدرسة مريم فرحات، الطالبة المقاومة، مقاومة بقلمها وعلمها، سعاد متميزة بعلمها الأكاديمي وعلمها المقاوم، سعاد الطالبة القارئة المثقفة التي قرأت مئات بل آلاف الكتب الثقافية والوطنية في هذا السن الصغير، سعاد التي فازت في مسابقة تحدي القراءة العربية المسابقة العربية الدولية فازت بالمركز الأول على صعيد محافظات قطاع غزة والثانية على مستوى الوطن، أعربت سعاد عن كامل فخرها أن تقف في هذا الموقف المشرف لرفح، وأوضحت للجميع أن الثقافة هي طريق العز والمجد والتحرير .

ثم اتجه الحضور كافة حيث المعرض الثقافي في مدرسة بئر السبع تتقدمهم الفرق الكشفية، معرض الفخر والعزة والوحدة، وتصدر المعرض صورة الشهيد القائد ياسر عرفات والقائد أحمد ياسين، كذلك صور القادة أبو علي مصطفى وفتحي الشقاقي وجمال أبو سمهدانة وخليل الوزير ورائد العطار ومحمد أبو شمالة والكثير من القادة.

كذلك كانت زوايا كاملة لصور وتاريخ الأسرى في سجون العدو، وكان قلب المعرض الثقافي النابض هو زاوية القدس، بمجسمات كبيرة وتفصيلية لكل معالم القدس والمسجد الأقصى : أبوابها _ محاربها _ مصلياتها _ مدارسها _ مصاطبها _ قبابها _ مآذنها، والكثير من اللوحات التي تروي تاريخ وحاضر القدس.

وعكست احدة الزواية المتميزة للاتحاد الديمقراطي فدا بيت الفلاح الفلسطيني الذي ضم عبق التاريخ من مفاتيح بيوت وأثواب وأدوات فلاحة وزراعة ونجارة وحدادة ومخطوطات لها أكثر من مئة عام، كما ضم المعرض زوايا كاملة عن التراث الفلسطيني والخيمات وبيوت الشعر والزي الفلسطيني والمخطوطات والمشغولات اليدوية والمطرزات وفن الأركيت والالمونيوم والخياطة، وأيضاً عدة زوايا لرسومات ولوحات لفنانين رفحاويين، بل زوايا كاملة ورسومات ومؤلفات وقصائد لطلبة من طلاب وطالبات مدارس رفح.

وتناول المعرض الكثير من المنتوجات المحلية الرفحاوية من انتاج ربات البيوت، وكان من أبرزها منتوجات لنساء من مرضى السرطان اللواتي يبيعن المنتوجات لتغطية مصاريف بيوتهن وأبنائهن الجامعيون .