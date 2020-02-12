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"الصحة": اللجنة التسيرية تناقش مخرجات عمل اللجان الفرعية

12 شباط / فبراير 2020 11:42

اللجنة التسيرية للخطة الصحية الاستراتيجية تناقش مخرجات عمل اللجان الفرعية
اللجنة التسيرية للخطة الصحية الاستراتيجية تناقش مخرجات عمل اللجان الفرعية

غزة- الرأي

ناقشت اللجنة التسيرية للخطة الصحية الاستراتيجية، مخرجات عمل اللجان الفرعية التي أنتهت من وضع التوصيف الكامل للبرامج التي تعبر عن الاهداف والغايات الستة للخطة الصحية الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة .


وقال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش : ” إن الجهود والمداولات تتواصل لاخراج الصيغة النهائية للخطة لتعزيز واقع الشراكة والتكامل مع مختلف الشركاء ومقدمي الخدمة الصحية “.


وأشار الى أولويات وجوهر الخطة في الوصول إلى مستويات من التناغم والتكامل مع شركاء المنظومة الصحية ، لتحقيق أفضل المؤشرات الصحية ” .


وأضاف ” إن اثراء الخطة بجملة الأهداف والبرامج التي تشترك مختلف الجهات الشريكة في تحقيقها والعمل في سياقها، هو اليوم عنوان يطرح ويناقش بكل فاعلية من قبل شخصيات صحية ذات خبرات مقدرة وتمثل مؤسسات ومنظمات صحية لانضاج خارطة عمل واضحة تقودنا إلى نتائج إيجابية تنعكس على جودة الخدمة الصحية المقدمة ” .

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