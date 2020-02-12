تعليم غرب غزة تستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي التابعة للإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وذلك في إطار سعي اللجنة لمتابعة مستجدات قياس أداء مراكز الخدمة الحكومية.

جاءت هذه الزيارة، في إطار تقييم المديرية في المسابقة، حيث قام مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي، ومدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت، ومدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش باستقبال الوفد وتم اطلاعهم على الخدمات المميزة التي تُقدمها المديرية لمتلقي الخدمة، والجهود التي تبذلها مديرية تعليم غرب غزة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتسهيلات التي اتخذتها المديرية للارتقاء بجودة الخدمة التي تقدمها للجمهور.

وأبدى وفد لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي سروره ورضاه عن مستوى الخدمة المميز الذي وجده في مديرية تعليم غرب غزة، وثمن جهود الموظفين وادارة المديرية وتمنى لهم التوفيق وبذل مزيد من التفاني في تقديم خدمة مميزة لمتلقي الخدمة.