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تعليم الشمال يتفقد سير العمل في قسم اللوازم بالمديرية

12 شباط / فبراير 2020 11:52

تعليم الشمال يتفقد سير العمل في قسم اللوازم بالمديرية
تعليم الشمال يتفقد سير العمل في قسم اللوازم بالمديرية

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة،  نبيل العرابيد، سير العمل في قسم اللوازم بالمديرية، وذلك في إطار متابعاته اليومية لسير العمل في أقسام المديرية والمدارس بشكل عام.

ورافق العرابيد في جولته، مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس شعبة الإعلام  توفيق السيد سليم، فيما كان في استقبالهم، رئيس القسم أحمد الشنباري، والعاملين في القسم.

وأعرب العرابيد عن ارتياحه من سير العمل في القسم، مشيداً بجهود العاملين كافة.

وأوضح مدير التعليم، أن قسم اللوازم في المديرية يسعى لتوفير احتياجات الأقسام والمدارس كافة، بما يمكّنها من مواصلة العمل على أفضل وجه، خاصة فيما يتعلق بالقرطاسية وأجهزة الحاسوب، والأثاث المكتبي، ومواد التنظيف وغيرها من مستلزمات العمل.

بدوره، رحب الشنباري بالزيارة، وقال إنها تنم عن مدى المسؤولية العالية التي يبديها مدير التعليم تجاه المؤسسة.

وقدّم  الشنباري شرحاً تفصيلياً لآليات سير العمل في القسم، مستعرضاً في ذات الوقت خطة العمل المتبعة على مدار العام، خاصة مع بدايات كل فصل دراسي جديد، بما يضمن تلبية احتياجات المدارس والمديرية على حد سواء.

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