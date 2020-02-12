الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

غزة- الرأي

أعلنت الكتلة الإسلامية عن إطلاق فعاليات مهرجانات التفوق الحادية والعشرين تحت عنوان " فوج القدس".

وقال سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في الكتلة الإسلامية ، إن كتلته في كل عام تكرم المتفوقين في المدارس وطلاب الامتياز في الجامعات وطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى ان الاحتفالات بدأت في المدارس والمساجد لتكريم الطلاب المتفوقين وبلغ عدد المكرمين في القطاع 15,000 طالب متفوق في المدارس البالغ عددها 206 مدرسة.

واضاف: " كرمّنا الطلاب المتفوقين في المدارس الثانوية والإعدادية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و إدارة المدارس".

وتابع:" إن هذه الاحتفالات هي بداية مهرجانات التفوق التي تطلقها الكتلة الإسلامية في قطاع غزة والتي تأتي هذا العام تحت شعار " فوج القدس " وهي ضمن سلسلة المهرجانات التي تنظمها الكتلة الإسلامية على مدار واحد و عشرين عام".

من ناحيته فقد أعلن م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتهاء الكتلة الإسلامية من تكريم 15 ألف متفوق من طلاب المدراس في كافة محافظات قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح فروانة أن هذا التكريم جاء من شعور الكتلة الإسلامية بمسئوليتها تجاه الجيل واستمرارها في برنامجها لرعاية المتفوقين والاهتمام بالقطاع الطلابي بشكل عام.

وخلال المقابلة فقد أوضح فروانة أن الكتلة الإسلامية أطلقت على هذه الكوكبة من المتفوقين فوج القدس، تأكيدًا على ارتباط هذا الجيل بقضيته المركزية والوطنية خاصة في ظل ما يدور الحديث حوله من مؤامرات خبيثة تحاك ضد القضية الفلسطينية لتصفيتها وإنهائها والتي كان آخرها ما يسمى صفقة القرن.

وفي ختام حديثه وجه فروانة تهانيه للطلاب المتفوقين معبرًا عن اعتزاز الكتلة الإسلامية بهم خاصة وأنهم قد تجاوزوا كل الظروف الصعبة والعقبات التي وضعها الاحتلال وأراد من خلالها تجهيل هذا الجيل وتحطيمه وثني إرادته في التفوق والنجاح.