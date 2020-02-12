مدرسة دالية الكرمل الأساسية تنفذ درسًا تدريبًيا بمشاركة أولياء الأمور

غزة- الرأي

نفذت مدرسة دالية الكرمل الأساسية بنات، درسًا من منهاج التربية الوطنية لطالبات الصف الأول الأساسي، بمشاركة عدد من الأمهات، بحضور رئيس قسم العلاقات العامة أ. عبد القادر أبو فسيفس، وكان في استقباله مديرة المدرسة أ. أسماء البطة، ومعلمة الصف أ. هناء عصفور.

ويحمل الدرس عنوان (تعد أمي فطائر الزعتر) حيث قامت الأمهات بطهي عدد من الأكلات والمعجنات باستخدام النباتات المشهورة في المنطقة والمذكورة في الدرس، مثل الزعتر والسبانخ وباستخدام زيت الزيتون، ويدور الدرس حول تدريب الطالبات على إعداد الطعام والمأكولات الخفيفة خاصة الفطائر والمشروبات الساخنة باستخدام هذه النباتات.

وتساهم المبادرة في تعزيز الجانب العملي للمنهاج المدرسي، وتعمل على ترسيخ الثقافة الوطنية لدى الطالبات من خلال التعرف على النباتات المشهورة في كل ربوع فلسطين والاعتزاز بها كونها من الموروث الثقافي.