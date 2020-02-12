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حكم بالسجن الفعلي 10 أشهر وغرامة مالية على الطالب حسن هاشم

12 شباط / فبراير 2020 12:25

رام الله – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن محكمة "عوفر" العسكرية حكمت على الأسير الطالب في جامعة بيرزيت حسن هاشم أبو حسن من بلدة عربونة في جنين بالسجن 10 أشهر، وغرامة مالية تقدر بـ 5000 شيقل.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت أبو حسن في 13/9/2019 مع مجموعة من ناشطي الجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت على خلفية "عملية عين بوبين" منتصف العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأسير أبو حسن قد مكث قرابة الشهرين في زنازين مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية، وتعرض للتعذيب، ومنع من لقاء محاميه لما يقارب 40 يوماً.

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