" حماية المستهلك" تجري جولة على محطات وسيارات توزيع مياه الشرب

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال، جولات ميدانية على محطات تحلية مياه الشرب، ذلك استكمالاً للجولات السابقة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب الشمال، وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وجاءت الجولات التفتيشية في الشمال بالتعاون مع سلطة المياه ومباحث التموين.

وتأتى هذه الجولات التفتيشية للرقابة على مدى التزام أصحاب المحطات وأصحاب سيارات تعبئة وتوزيع المياه بالمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية في عملية تحلية المياه