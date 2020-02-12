وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم جولة ميدانية على محلات المجمدات بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية " حماية المستهلك" تجري جولة على محطات وسيارات توزيع مياه الشرب وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالسجن الفعلي 10 أشهر وغرامة مالية على الطالب حسن هاشم وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة دالية الكرمل الأساسية تنفذ درسًا تدريبًيا بمشاركة أولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يتفقد سير العمل في قسم اللوازم بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": اللجنة التسيرية تناقش مخرجات عمل اللجان الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية مدارس رفح .. تطلق فعاليات أيام رفح الثقافية
أخبار » الأخبار الحكومية

" حماية المستهلك" تجري جولة على محطات وسيارات توزيع مياه الشرب

12 شباط / فبراير 2020 12:40

" حماية المستهلك" تجري جولة على محطات وسيارات توزيع مياه الشرب

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال، جولات ميدانية على محطات تحلية مياه الشرب، ذلك استكمالاً للجولات السابقة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب الشمال، وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وجاءت الجولات التفتيشية في الشمال  بالتعاون مع سلطة المياه ومباحث التموين.

وتأتى هذه الجولات التفتيشية للرقابة على مدى التزام أصحاب المحطات وأصحاب سيارات تعبئة وتوزيع المياه بالمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية في عملية تحلية المياه

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟