تعليم خان يونس يشرع بتقييم مديري المدارس لجوائز الأمانة العامة

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، بتقييم مديري ومديرات المدارس ونوابهم المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من مديري ومديرات المدارس ونوابهم.

وافتتح الفرا اللقاء بكلمة ثمن فيها جهود مديري ومديرات المدارس ونوابهم، مؤكداً أن الجميع يجتهد في تقديم ما هو أفضل لمدرسته ومديريته، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها التواصل مع المجتمع المحلي، والمساهمة الفاعلة في الاعتماد التربوي لمدرسته، وتحسين جودة العملية التعليمية، وغيرها، موضحاً أنه تم ترشيح 6 من مديري ومديرات المدارس و6 من النواب ممن انطبقت عليهم الشروط.

وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المرشحين من مديري ومديرات المدارس، هم: زينات الفقعاوي مديرة مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات، صبحية الأخرس مديرة مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، وأسماء مقداد مديرة مدرسة طبريا الثانوية للبنات، وسمية النمروطي مديرة مدرسة سمو الشيخ حمد الثانوية للبنات، وعطاف أبو دحروج مديرة مدرسة سمو الشيخ حمد الأساسية للبنات، وأنعام صيام مديرة مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، يسرى أبو عزيز مدير مدرسة حاتم الطائي الأساسية المشتركة.

أما المرشحين من النواب فهم: سالم أبو عزيز نائب مدير مدرسة العلا الأساسية للبنين، وحمادة فروانة نائب مدير مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ودعاء سالم نائب مدير مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، ومنال العطار نائب مدير مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات، وحليمة دحلان نائب مدير مدرسة عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات، وفدوى الجعبري نائب مدير مدرسة ابن خلدون الأساسية أ بنات، وهدى البحيصي نائب مدير مدرسة طارق بن زياد الأساسية المشتركة.