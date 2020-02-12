وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم جولة ميدانية على محلات المجمدات بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية " حماية المستهلك" تجري جولة على محطات وسيارات توزيع مياه الشرب وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالسجن الفعلي 10 أشهر وغرامة مالية على الطالب حسن هاشم وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة دالية الكرمل الأساسية تنفذ درسًا تدريبًيا بمشاركة أولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يتفقد سير العمل في قسم اللوازم بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": اللجنة التسيرية تناقش مخرجات عمل اللجان الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية مدارس رفح .. تطلق فعاليات أيام رفح الثقافية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يشرع بتقييم مديري المدارس لجوائز الأمانة العامة

12 شباط / فبراير 2020 12:52

تعليم خان يونس يشرع بتقييم مديري المدارس لجوائز الأمانة العامة
تعليم خان يونس يشرع بتقييم مديري المدارس لجوائز الأمانة العامة

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، بتقييم مديري ومديرات المدارس ونوابهم المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من مديري ومديرات المدارس ونوابهم. 
وافتتح الفرا اللقاء بكلمة ثمن فيها جهود مديري ومديرات المدارس ونوابهم، مؤكداً أن الجميع يجتهد في تقديم ما هو أفضل لمدرسته ومديريته، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها التواصل مع المجتمع المحلي، والمساهمة الفاعلة في الاعتماد التربوي لمدرسته، وتحسين جودة العملية التعليمية، وغيرها، موضحاً أنه تم ترشيح 6 من مديري ومديرات المدارس و6 من النواب ممن انطبقت عليهم الشروط.
 وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.
تجدر الإشارة إلى أن المرشحين من مديري ومديرات المدارس، هم: زينات الفقعاوي مديرة مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات، صبحية الأخرس مديرة مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، وأسماء مقداد مديرة مدرسة طبريا الثانوية للبنات، وسمية النمروطي مديرة مدرسة سمو الشيخ حمد الثانوية للبنات، وعطاف أبو دحروج مديرة مدرسة سمو الشيخ حمد الأساسية للبنات، وأنعام صيام مديرة مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، يسرى أبو عزيز مدير مدرسة حاتم الطائي الأساسية المشتركة.
أما المرشحين من النواب فهم: سالم أبو عزيز نائب مدير مدرسة العلا الأساسية للبنين، وحمادة فروانة نائب مدير مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ودعاء سالم نائب مدير مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، ومنال العطار نائب مدير مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات، وحليمة دحلان نائب مدير مدرسة عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات، وفدوى الجعبري نائب مدير مدرسة ابن خلدون الأساسية أ بنات، وهدى البحيصي نائب مدير مدرسة طارق بن زياد الأساسية المشتركة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟