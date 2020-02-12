القناة 2: دول الخليج تقترب من توقيع اتفاقية "عدم الحرب" مع "إسرائيل"

قالت القناة العبرية الثانية إن بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي، تقترب من توقيع اتفاقية "عدم الحرب" وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

ونقلت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن مصادر دبلوماسية عربية قولها: "إن دول الخليج تقترب توقيع اتفاقية عدم الحرب مع إسرائيل، كمقدمة لتطبيع العلاقات معها".

وأضافت القناة الثانية، أن هذه التصريحات جاءت بعد أيام من عقد اجتماع وزراء خارجية العرب، في جامعة الدول العربية، لرفض خطة التسوية الأمريكية، صفقة القرن.

وأشارت القناة العبرية، الى أن دول الخليج، ورغم معارضتها لصفقة القرن، لن تغيير سياستها تجاه أمريكا، وقد توقع قريبا على اتفاقية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، برعاية أمريكا.