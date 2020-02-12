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"الصحة" تطور الخدمات المخبرية في مراكز الرعاية الاولية

12 شباط / فبراير 2020 01:06

"الصحة" تطور الخدمات المخبرية في مراكز الرعاية الاولية

غزة- الرأي

 سعت وزارة الصحة  على توفير6 أجهزة سبكترو فوتوميتيرز في مختبرات مراكز الرعاية الاولية والمستشفيات خلال عام 2019، وذلك بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ويأتي ذلك ضمن جهودها الحثيثة لتطوير مختبرات الرعاية الاولية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطن.

أوضح وحيد موسى مدير مختبرات صحة غزة في الرعاية الاولية، أن هذا المشروع يهدف لتوفير اجهزة متخصصة لعمل التحاليل والفحوصات الخاصة بمرض السكر ووظائف الكبد والكلى ومعدلات الدهون والكوليسترول في الجسم وفحص معدل الهيموجولبين في الدم مضيفا "ان تنفيذ هذا المشروع في عام 2019 ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات المخبرية ل3000 مريض شهريا "

وأكد موسى أن هذه الاجهزة تم توزيعها على خمس مراكز رعاية أولية وهي مركز شهداء الزيتون، ومركز صحي ابو شباك ، ومركز شهداء دير البلح، ومركز صحي الزوايدة، ومركز شهداء خانيونس الى جانب تزويد مستشفى ناصر بجهاز واحد .

وثمن موسى اهتمام وزارته في تطوير الخدمات المخبرية في مراكز الرعاية الاولية ، و جلب المانحين والداعمين لتنفيذ مشاريع تطويرية للقطاع الصحي ,معربا عن شكره للجنة القطرية لإعادة اعمار غزة الداعمه لهذا المشروع بتكلفة تقدر ب 20 الف دولار والذي ساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المخبرية و تسهيل تقديمها للمريض في قطاع غزة 

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