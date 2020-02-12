"حماية المستهلك": ضبط واتلاف 68 كيلو من الشاورما الفاسدة بخانيونس

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب خان يونس، بالتعاون والتنسيق مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة من وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة (الطب الوقائي) وبلدية خانيونس ومباحث التموين، جولة ميدانية على مطاعم الشاورما بالمحافظة.

وشملت الجولة التفتيش على عدد من مطاعم الشاورما، للتأكد من التزم أصحاب المطاعم بالشروط الصحية وبعليمات وزارة الاقتصاد الوطني فيما يخص سلامة الغذاء والإجراءات الصحية السليمة التي يجب اتخاذها لإنتاج الوجبات الغذائية المقدمة للمستهلكين والشروط الصحية لأماكن بيع الشاورما.

وخلال التفتيش ضبط كمية 68 كيلو جرام من الشاورما المجمدة الفاسدة والتي يتم استخدامها مرة اخري.

وقامت اللجنة بإتلاف الكميات المضبوطة وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.