"الاقتصاد": انتهاء فترة الاعتراض على العدد 62 للوقائع الفلسطينية

غزة- الرأي

أعلنت دائرة العلامات والوكالات التجارية اليوم الأربعاء، عن انتهاء فترة الاعتراض على العلامات المنشورة في العدد (62) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية، بتاريخ 12/11/2019.

ويتضمن هذا العدد نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة.

وبموجب قانون العلامات التجارية رقم (35) لسنة 1938، فقد تقدمت طلبات لتسجيل العلامات التجارية المذكورة في العدد الخاص رقم (62) وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية، حيث تضمن العدد (1000) علامة ورسم صناعي.