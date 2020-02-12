"الصحة": التعليم المستمر خطوة للارتقاء بمنظومة مراكز الرعاية الاولية

غزة- الرأي

أكد د.فواز أبو زياده مدير صحة رفح ورئيس اللجنة العلمية في الرعاية الاولية، أن برنامج التعليم المستمر يأتي ضمن سياسة وزارة الصحة الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى كفاءة كوادرها للنهوض بالمنظومة الصحية في الادارة العامة للرعاية الاولية .

وأوضح أن برنامج التعليم المستمر يتبع اساليب علمية حديثة لنقل المعلومات الطبية بطرق مبسطة من خلال مجموعات مخصصة عبر تطبيق واتس اب مماساهم في تسهيل وصول المعلومات الطبية الاختصاصية للفئات المعنية و الارتقاء بالمهارات العلمية والمهنية لجميع العاملين في مراكز الرعاية الاولية و نشر عدد من الابحاث العالمية والاستفادة منها عبر المجموعات .

واكد د.أبو زيادة على أنه تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بطب الطوارئ والتي من اهمها أساسيات انقاذ الحياة ،ودورة وقف النزيف في الطوارئ،وكيفية الاهتمام بمصابي الحرب بعد الاصابة مضيفا "إننا نسعى دوما لعقد المزيد من الدورات الأكثر عمومية وشمولية ،حيث بات التدريب أحد أساسيات الإدارة المعاصرة ولا سبيل إلى التنمية الا من خلال الاهتمام بعملية التدريب".

وأوضح أن تطبيق برنامج تدريب الاطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية وإعطائهم فرصة الحصول على دبلوم دراسات عليا في طب الاسرة دون التقيد بعمر معين هو المدخل لتأهيل طبيب رعاية صحية اولية،

ونوه الي أنه تمت الموافقة على هذا البرنامج واعتمادة بالشراكة مع احدى الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والذي يهدف من خلاله رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين ،واستثمار امثل للموارد البشرية المتاحة للعمل بنموذج صحة الاسرة.

وقال إن اللجنة عملت على استحداث أياماً علمية متنوعة المحاور تحاكي احتياج العاملين في مراكز الرعاية الاولية بشكل شهري.

ونوه د.أبو زياده أن اللجنة بصددالتحضير للمؤتمر الطب الاول نحو التنمية الصحية المستدامة والذي من خلاله سيلقي الضوء على واقع ومستوى الخدمات الطبية الموجودة في مراكز الرعاية الاولية والاسراع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع غزة .

كما ودعا المؤسسات المانحة الى دعم البرامج التدريبية فى مرافق وزارة الصحة وتحديدا برنامج التعليم المستمر بالرعاية الأولية بما في ذلك استقدام الوفود الطبية لصقل خبرات الكوادر المحلية.