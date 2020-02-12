تعليم الشمال وجامعة القدس المفتوحة تتفقان على تنفذ إرشادات لطلبة التوجيهي

غزة- الرأي

اتفقت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وجامعة القدس المفتوحة- فرع الشمال، على تنفيذ جلسات إرشادية لطلبة الثانوية العامة؛ لتهيئتهم نفسياً ومعنوياً لامتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك في سياق شراكة المديرية وانفتاحها على مؤسسات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. إسماعيل البياري، للجامعة، حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة د. رأفت جودة، ومدير العلاقات العامة أ. محمد دياب.

وقال أ. العرابيد إن الزيارة تأتي في سياق التواصل الدائم ما بين المديرية ومؤسسات المجتمع المحلي لخدمة العملية التعليمية والطلبة، حيث تم الاتفاق خلالها على عقد جلسات إرشادية لطلبة الثانوية العامة في ثلاثة عشر مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية بالمديرية، لتهيئتهم نفسياً لفترة الامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضح أ. العرابيد أن تلك الجلسات ستتم من خلال نخبة من الأكاديميين والمختصين التربويين الذين سينفذون زيارات ميدانية للمدارس، للحديث في جملة من المواضيع المهمة مثل تخطيط الوقت، ومعالجة القلق السلبي، وكيفية التعامل مع ورقة الامتحانات، وغيرها من المواضيع المهمة.

وأشاد أ. العرابيد بالتعاون المستمر والبنّاء ما بين المديرية والجامعة، في العديد من المجالات مثل تنظيم الأيام الدراسية، والمؤتمرات العلمية، وغيرها.

بدوره، رحب د. جودة بوفد المديرية، مثمناً جهودهم في خدمة العملية التعليمية، وتنشئة الأجيال المتلاحقة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وأعرب د. جودة عن استعداد جامعة القدس المفتوحة- فرع الشمال، للتعاون المستمر مع المديرية، وغيرها من المؤسسات التعليمية في المجتمع، مؤكداً أن ذلك جزء لا يتجزأ من فلسفتها وسياستها العامة.