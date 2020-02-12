وكالة الرأي الفلسطينية " محيسن" : التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تناقش مع إدارة شرطة المرور المخالفات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وجامعة القدس المفتوحة تتفقان على تنفذ إرشادات لطلبة التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": التعليم المستمر خطوة للارتقاء بمنظومة مراكز الرعاية الاولية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد": انتهاء فترة الاعتراض على العدد 62 للوقائع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك": ضبط واتلاف 68 كيلو من الشاورما الفاسدة بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطور الخدمات المخبرية في مراكز الرعاية الاولية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى يهني الأسير حازم حسنين بالإفراج عنه من سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

"حماية المستهلك" تضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بالوسطى

12 شباط / فبراير 2020 01:42

"حماية المستهلك" تضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بالوسطى

غزة- الرأي

نفذت الطواقم التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة الوسطى، جولة على محلات موزعي الغاز المنزلي.
وتم خلال الجولة ضبط موزعين مخالفين لشروط الامن والسلامة، من خلال تفريغ الغاز من أسطوانات غاز بطريقة غير قانونية، مما يشكل خطر وتهديد للسلامة العامة ويعرض ارواح المواطنين للخطر.

وبينت أن موزعي الغاز المخالفين يقومون باستخدام جهاز لنقل الغاز من أسطوانات كبيرة (48) كيلو لتفريغها في أسطوانات صغيرة.
وتم مصادرة الاجهزة وعمل محاضر ضبط وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟