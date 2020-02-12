"حماية المستهلك" تضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بالوسطى

غزة- الرأي

نفذت الطواقم التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة الوسطى، جولة على محلات موزعي الغاز المنزلي.

وتم خلال الجولة ضبط موزعين مخالفين لشروط الامن والسلامة، من خلال تفريغ الغاز من أسطوانات غاز بطريقة غير قانونية، مما يشكل خطر وتهديد للسلامة العامة ويعرض ارواح المواطنين للخطر.

وبينت أن موزعي الغاز المخالفين يقومون باستخدام جهاز لنقل الغاز من أسطوانات كبيرة (48) كيلو لتفريغها في أسطوانات صغيرة.

وتم مصادرة الاجهزة وعمل محاضر ضبط وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.