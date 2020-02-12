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التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب

12 شباط / فبراير 2020 01:52

التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب
التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية التعاون مع وزارة العمل، في دورة بعنوان "التصميم الميكانيكي المحوسب" باستخدام برنامج Inventor .

واستهدفت الدورة  التي تم عقدها في وزارة العمل، مدربي ومشرفي أقسام النجارة والمعادن في مراكز التدريب المهني الخاصة بالوزارتين في مجال cnc.

بدوره لفت د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أنه تم تنظيم حفل تخريج لهذه الدورة والتي تهدف إلى تطوير الكادر الوظيفي وتمييزة باكتساب الخبرات والكفايات التي تواكب التطوير، مبيناً أن الدورة استمرت شهرين ونصف بواقع 30 ساعة تدريبية.

84673206_184601746192282_8005229340734259200_o (1) التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب
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