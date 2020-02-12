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"المواصلات" تناقش مع إدارة شرطة المرور المخالفات المرورية

12 شباط / فبراير 2020 01:58

"المواصلات" تناقش مع إدارة شرطة المرور المخالفات المرورية

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، مع وفد من قيادة الإدارة العامة لشرطة المرور المخالفات المرورية، وذلك في مكتب الوكيل صباح اليوم الأربعاء ، بحضور رئيس قطاع سلطة الترخيص م. حسن عكاشة ورئيس الشئون الإدارية والمالية أ. معين قويدر و م. محمد نسمان مدير عام الحاسوب .

 ورحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية والتعاون الوثيق مع الوزارة لخدمة المواطنين .
وأوضح وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ أن هدف اللقاء تسهيل الإجراءات والتخفيف عن المواطنين في دفع المخالفات المرورية .
وتم التوافق على تحويل الدورة المستندية لدفع المخالفات لتصبح  الكترونية لتسهيل دفع المخالفة بالسرعة الممكنة في إطار التخفيف عن المواطنين وحال انجاز هذا المشروع من قبل الحاسوب سيتم الإعلان عنه للسائقين .
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاء الذي جرى أمس بالإدارة العامة لسلطة الترخيص 

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