وكالة الرأي الفلسطينية " محيسن" : التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تناقش مع إدارة شرطة المرور المخالفات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ينظمان دورة التصميم الميكانيكي المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وجامعة القدس المفتوحة تتفقان على تنفذ إرشادات لطلبة التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": التعليم المستمر خطوة للارتقاء بمنظومة مراكز الرعاية الاولية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد": انتهاء فترة الاعتراض على العدد 62 للوقائع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك": ضبط واتلاف 68 كيلو من الشاورما الفاسدة بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطور الخدمات المخبرية في مراكز الرعاية الاولية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى يهني الأسير حازم حسنين بالإفراج عنه من سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

ويتطور كأسلوب عمل بأهداف ورؤى واضحة

" محيسن" : التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم

12 شباط / فبراير 2020 02:04

" محيسن" : التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم

غزة- الرأي

قال  الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، إن التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم ويتطور كأسلوب عمل بأهداف ورؤى واضحة.

جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي حول التخطيط الاستراتيجي الصحي والتي تستهدف الطاقم الاداري والفني من وكلاء مساعدون ومدراء عامون ومدراء وحدات بالوزارة ،و بتنفيذ مؤسسة اغاثة اطفال فلسطين ، وتنسيق منظمة الصحة العالمية .
وقال د. محيسن : " إن مستوى المشاركة في هذا اللقاء التدريبي يؤكد على مدى الحرص من مختلف المستويات الادارية على مواكبة كل ماهو جديد في علم التخطيط الصحي وتعزيز مفاهيم الادارة الصحية ، كون هذا الجهد في الوزارة له خصوصية نظرا للحالة التي نتجت عن الحصار ".
وعبر د. محيسن عن شكره وتقديره الى مؤسسة اغاثة اطفال فلسطين على جهدهم الطيب في ترك بصمات واضحة من الدعم في مختلف المجالات الصحية ، ونحن نعتبرهم شريك مهم في انجاز عديد الملفات الصحية التطويرية " .
الى ذلك عبر مستشار سياسة الرعاية الأولية الصحية في مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين الدكتور الايطالي انجلو ستيفاني ، عن سعادته بتقديم مفردات هذا اللقاء التدريبي ، وأنه على اطلاع بمستويات ومهارات التخطيط الصحي الاستراتيجي في غزة ، و أن يكون قادر على تقديم جملة من النقاط التي تساعد في التفكير المشترك ، لتعزيز التخطيط الاستراتيجي الصحي .
 

IMG-20200212-WA0014 IMG-20200212-WA0017 IMG-20200212-WA0015 (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟