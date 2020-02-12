" محيسن" : التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم

غزة- الرأي

قال الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، إن التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة هو نهج قائم ويتطور كأسلوب عمل بأهداف ورؤى واضحة.

جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي حول التخطيط الاستراتيجي الصحي والتي تستهدف الطاقم الاداري والفني من وكلاء مساعدون ومدراء عامون ومدراء وحدات بالوزارة ،و بتنفيذ مؤسسة اغاثة اطفال فلسطين ، وتنسيق منظمة الصحة العالمية .

وقال د. محيسن : " إن مستوى المشاركة في هذا اللقاء التدريبي يؤكد على مدى الحرص من مختلف المستويات الادارية على مواكبة كل ماهو جديد في علم التخطيط الصحي وتعزيز مفاهيم الادارة الصحية ، كون هذا الجهد في الوزارة له خصوصية نظرا للحالة التي نتجت عن الحصار ".

وعبر د. محيسن عن شكره وتقديره الى مؤسسة اغاثة اطفال فلسطين على جهدهم الطيب في ترك بصمات واضحة من الدعم في مختلف المجالات الصحية ، ونحن نعتبرهم شريك مهم في انجاز عديد الملفات الصحية التطويرية " .

الى ذلك عبر مستشار سياسة الرعاية الأولية الصحية في مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين الدكتور الايطالي انجلو ستيفاني ، عن سعادته بتقديم مفردات هذا اللقاء التدريبي ، وأنه على اطلاع بمستويات ومهارات التخطيط الصحي الاستراتيجي في غزة ، و أن يكون قادر على تقديم جملة من النقاط التي تساعد في التفكير المشترك ، لتعزيز التخطيط الاستراتيجي الصحي .

