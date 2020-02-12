تربية الوسطى تفتتح معرض الكيمياء حياة بمدرسة صبرا وشاتيلا

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى معرض الكيمياء الأول بعنوان "الكيمياء حياة" بمدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير التربية والتعليم السابق علي أبو حسب الله ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ورئيس قسم التقنيات أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات محمد أصلان ومدير دائرة المختبرات في الوزارة عماد لبد ومديرة المدرسة نعمة الطويل وأسرة المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

وخلال افتتاح المعرض رحب الحاج بالحضور والمشاركين في المعرض، وشكر مدرسة صبرا وشاتيلا على جهودها في الاعداد والتجهيز لهذا المعرض ومديرة المدرسة والمعلمة دلال الجراح منسقة المعرض، وأشاد الحاج بدور المعارض العلمية في تفعيل المختبرات والعمل على بناء علاقة قوية بين الطلاب والمعلمين وبين المختبر، وأكد على ضرورة تفعيل المختبرات العلمية من قبل قيمي المختبرات ومعلمي العلوم من خلال التجارب العملية.

بدورها رحبت مديرة المدرسة بالحضور وأوضحت أن هذا المعرض يأتي تتويجاً للجهود والفعاليات العلمية المتعلقة بالمختبر والتجارب والأنشطة التي نظمتها المدرسة خلال العام الدراسي، حيث يشتمل على العديد من الأفكار والتجارب العلمية التي تنفذها الطالبات بأيديهن حتى تترسخ في عقولهم.

مدير دائرة المختبرات عبر عن فخره بتنظيم هذا المعرض الأول من نوعه على مستوى مديرية الوسطى والذي يكتسب أهميته من كونه محصلة عمل واجتهاد متواصل من قبل المدرسة منذ بداية العام، وأكد على اهتمام الوزارة بالعمل المخبري وبهذه المعارض والأنشطة التي يتم تنفيذها بهدف كسر الحاجز بين الطالب والمختبر، وتعمل على تزويد المختبرات بالأجهزة والمواد اللازمة لعمل هذه المختبرات، والاستفادة منها في شرح وتوضيح المنهاج