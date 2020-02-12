بلدية غزة والحكم المحلي يضعان حجر الاساس لتطوير شارع الجزائر غرب غزة

غزة- الرأي

وضع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، حجر الأساس لمشروع تطوير جزء من شارع الجزائر غرب مدينة غزة، ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة – الدورة الثانية والممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.



ويخدم هذا المشروع عشرات المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، إضافة إلى الآلاف من طلبة الجامعات يوميًا، وسكان المنطقة، ويسهل حركة الوصول إليها، ويخفف من الازدحام المروري في شارعي جامعة الدول العربية وجمال عبد الناصر "الثلاثيني".



ويمتد المشروع من جامعة الدول العربية غرباً وحتى شارع مصطفى حافظ شرقًا، سيشمل أيضًا أعمال تطوير وتعبيد الشوارع المتفرعة منه، وسيراعي طبيعة المكان والمؤسسات الأكاديمية والأهلية المجاورة من حيث التوقيت والسرعة في الإنجاز.



وتتضمن أعمال المشروع تطوير البنية التحتية بشكل كامل، بما يشمل خطوط الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه أمطار وتمديدات كهربائية للإنارة، إلى جانب تعبيد الشارع وتجميله، ستحسن الوضع البيئي في المنطقة وستلبي احتياجات السكان.

ويبلغ إجمالي أطوال الشوارع المقرر تطويرها في المنطقة 900 متر، وتصل التكلفة التقديرية للمشروع التطويري 480 ألف يورو، على أن تكون مدة التنفيذ 6 شهور.