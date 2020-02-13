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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

13 شباط / فبراير 2020 08:22

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا باردا ليلاً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياُ وباردا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الجمعة غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويستمر الجو معتدلا نهارا ًباردا ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم السبت المقبل غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو باردا وتسقط امطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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