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وحدة التأمين الصحي تصدر " 1717 " بطاقة خلال يناير 2020

13 شباط / فبراير 2020 08:46

وحدة التأمين الصحي تصدر " 1717 " بطاقة خلال يناير 2020"
وحدة التأمين الصحي تصدر

أصدرت وحدة التأمين الصحي، تقرير إنجازاتها لشهر يناير من العام الجديد 2020،  وبينت الوحدة في تقريرها أن العمل مستمر في تطوير الوحدات والأقسام داخلها، بما يخدم المواطنين بشكل أكبر،وكذلك إستمرار تطوير الحوسبة والتواصل مع المؤسسات المختلقة لتحديث بياناتهم، وإبرام عقود جديدة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ، وعمل زيارات ميدانية لتلك المؤسسات لتوضيح مفهوم التأمين الصحي وأهميته لدى المجتمع المدني بقطاع غزة.

وأكدت الوحدة أنها قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لفروع التأمين الصحي المنتشرة في قطاع غزة للوقوف على إنجازات الفروع وأهم التحديات التي تواجههم والعمل على تجاوزها ، وكانت الوحدة قد أطلقت خدمة الإستفسارات للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وقد بلغ عدد الاستفسارات والرد عليها خلال يناير المنصرم 720 معاملة.

وقامت الوحدة بعقد عدد من الإجتماعات الدورية والطارئة للوقوف على آخر تطورات العمل داخلها ، وعملت على ربط البيانات والمعاملات بنظام الأرشفة الإلكترونية لتيسير العمل على الموظفين وسهولة الوصول للبيانات في أي وقت وبينت الوحدة في تقريرها أنها أصدرت 1717 بطاقة تأمين صحي جديدة خلال شهر يناير، وأكدت أن العمل لازال مستمراً لإصدار بطاقات الموظفين الإلكترونية الدائمة , ودعت المواطنين لإدراج صورهم على برنامج تحميل الصور الخاص بالتأمين الصحي لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية في مرافق وزارة الصحة.

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