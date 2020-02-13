الكشف عن 83 مقبرة أثرية في مصر

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن 83 مقبرة وذلك خلال أعمال الحفر الأثرى بمنطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية في مصر.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن 80 مقبرة من المجموع الكلي، ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد، المشهورة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، مشيراً إلى أنها اتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية، بداخلها دفنات في وضع القرفصاء، وعثر مع هذه الدفنات على مقتنيات جنائزية



هذه المرة الأولى، بحسب وزيري، التي يُعثر فيها على توابيت فخارية ترجع إلى فترة نقادة الثالثة في مواقع محافظة الدقهلية، ولم يسبق الكشف عن الدفن داخل توابيت فخارية، إلا في حالة واحدة توصلت إليها البعثة البولندية بتل الفرخة.

هذا الكشف يعتبر إضافة لتاريخ الموقع، نظراً لأنه يؤكد بوضوح أن الموقع شهد كثافة في الاستيطان خلال عصر نقادة الثالث، إضافة للكثافة التي شهدها خلال فترة بوتو، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المقابر التي تم فيها الدفن داخل توابيت من الفخار.



من جانبه، ذكر الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم العثور عليه مجموعة من الأوانى الفخارية الصغيرة يدوية الصنع، إضافة لمحارة أو محارتين من المحار البحرى، مشيراً إلى أن الثلاث المقابر الأخرى ترجع إلى عصر نقادة الثالث، التى تم اكتشاف فيها تابوتين من الفخار بداخلهما دفنة في وضع القرفصاء، ويحيط بها الأثاث الجنائزي.