لا يستخدمون المال كثيراً: تعرفوا على سكان أسعد جزيرة في العالم

يعيش الإنسان باحثاً عن السعادة طوال حياته، ومن أهم عوامل السعادة المكان الذي يختاره كل شخص ليعيش به، وواحدة من أسعد الأماكن في العالم هي جمهورية فانواتو Vanuatu.

تتكون جمهورية فانواتو من 80 جزيرة تقع في وسط المحيط الهادئ ولا يتجاوز عدد سكانها الـ300 ألف نسمة وذلك لأنها تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة توفر الراحة والاستقرار لمواطني هذه الجمهورية.

وكشف موقع Happy Planet Index الذي يقيس رفاهية وسعادة الشعوب أن السبب الرئيسي لسعادة أهل هذه الجمهورية أن السكان الأصليين لها يمتلكون كافة الأراضي بها ويُمنع على الأجانب امتلاك أي شيء.

ويعتمد سكان هذه المناطق على الزراعة بشكل أساسي فأكثر من ثلاثة أرباع سكان فانواتو يعيشون في مناطق الريف كما يعتمدون على تبادل البضائع فيما بينهم دون استخدام العملات بأي شكل. كلمة فانواتو تعني أرضنا إلى الأبد وهذه الجمهورية تستخدم عدد كبير من اللغات واللهجات يصل عددها إلى 139 لغة ولهجة مختلفة مما يجعلها من أكثر الأماكن في العالم استخداماً للغات المتنوعة بين سكانها.

في حين يُرجع بعض المصادر سبب سعادة سكان هذه الجزيرة ارتباطهم الشديد بالتقاليد والتراث بجانب المناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها هذه الجزيرة خاصة مع وجود جبال صخرية وشعاب مرجانية رائعة تحيط بالعديد من هذه الجزر.

لكن حياة سكان هذه الجزيرة ليست مثالية على الإطلاق، فهذه الجزيرة تقع في حلقة النار أي أنها معرضة بشدة للكوارث الطبيعية والبراكين بجانب ارتفاع منسوب المياه وتغير أنماط الطقس. من أكثر ما يميز هذه الدولة هو اجتماع سكان كل جزيرة بشكل منتظم لحل القضايا والمشاكل التي تواجههم مما يؤثر على الأوضاع المادية والاجتماعية لسكان الجزر، كل هذه العوامل جعلت جزيرة فانواتو أرض الأحلام.