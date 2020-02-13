وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت: نشر القائمة السوداء ضربة سياسية لـ "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب "طموح 2" والمياومة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية السفير الفلسطيني في تركيا يطمئن على فدائي السلة باسطنبول وكالة الرأي الفلسطينية تأهل سان جيرمان وليون لقبل نهائي كأس فرنسا وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو وكالة الرأي الفلسطينية العاصفة "كيارا" تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات الداعمة للاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية لا يستخدمون المال كثيراً: تعرفوا على سكان أسعد جزيرة في العالم وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن 83 مقبرة أثرية في مصر وكالة الرأي الفلسطينية مش بس العقل.. أجزاء فى جسمك تكشف ذكاءك أبرزها "الأشول"
أخبار » عجائب وطرائف

العاصفة "كيارا" تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

13 شباط / فبراير 2020 09:49

العاصفة "كيارا" تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر
العاصفة

عثر مواطنون في اسكتلندا على هيكل عظمي لـ"وحش غامض"، قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية "كيارا"، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا.


وأثار الهيكل العظمي للمخلوق الغريب، الذي عثر عليه الأحد على ساحل أبردينشاير، الفضول، بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بمعرفة ماهيته.

وفي حين اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، أشار البعض مازحا إلى أنه قد يكون "وحش بحيرة نيس" أو "وحش لوخ نس" الشهير في اسكتلندا.

الغريب في الأمر أنه حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكا حيال هذا المخلوق، حيث قال دافيد لوسو الأستاذ في جامعة أبردين إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات.

وأضاف في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "للأسف من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي"، مشددا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما أثار الهيكل الغريب جدلا بين المتابعين، فقال جيمس تريبينغتون إن المخلوق يشبه الحوت القاتل "أوركا" إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟