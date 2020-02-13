فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو

حققت فلسطين 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة مثلوا 14 دولة.

وفي اليوم الأول من البطولة، ظفرت دانة سرحان وسوار يونس بالميدالية الذهبية، فيما حصلت يقين رائد على الميدالية الفضية.

وتواصل تألق لاعبي المنتخب في ثاني أيام البطولة، وحققوا 4 ميداليات، فضية وثلاث برونزيات، وحصد الفضية صلاح سلامة، أما البرونز فكان من نصيب عبد الله أبو حسن، دارين رائد، ونور الدين أبو حطب.

وفي اليوم الأخير بلغت حصيلة فلسطين 4 ميداليات أيضاً، وتوج بالفضة ليان جابر، أحمد بهلول، يوسف أبو الرب، وتمكنت غزل كياني من تحقيق الميدالية البرونزية.

وأشاد د. بشار عبد الجواد، رئيس اتحاد التايكواندو بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب في البطولة والأداء المشرف الذي قدموه باسم فلسطين، مشيراً إلى جهود الطواقم الإدارية والفنية، والمدرب التركي ممت بهتيار.

كما شكر الحكمين الدوليين للاتحاد أحمد أبو حطب وعمرو الأقرع، الذين شاركوا في إدارة منافسات البطولة.

وثمّن دعم اللجنة الأولمبية المتواصل للاتحاد، وتذليل العقبات أمامه لتنفيذ أجنداته الداخلية والخارجية، وتحقيق الإنجازات والأهداف المطلوبة.