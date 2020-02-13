تأهل سان جيرمان وليون لقبل نهائي كأس فرنسا

صعد باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 6 / 1 على مضيفه ديجون الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم سان جيرمان في الثواني الأولى من المباراة بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز ويسلي لوتوا لاعب ديجون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن منير شويعر أدرك التعادل سريعا لديجون في الدقيقة 13

وأعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان من جديد، بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 44، فيما أضاف تياجو سيلفا وبابلو سارابيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 50 و56

وواصل ديجون هفواته الدفاعية الساذجة، ليمنح لاعبه سينو كوليبالي الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 86، قبل أن يختتم سارابيا مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، ثأر سان جيرمان من خسارته 1 / 2 أمام ديجون على نفس الملعب (جاستون جيرارد)، الذي استضاف لقاء اليوم في لقائهما الأخير الذي جرى في الأول من تشرين ثاني الماضي ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتأهل أولمبيك ليون للدور قبل النهائي، بفوزه المثير 1 / صفر على مضيفه أولمبيك مارسيليا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق حسام أوار في الدقيقة 81.