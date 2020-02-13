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السفير الفلسطيني في تركيا يطمئن على فدائي السلة باسطنبول

13 شباط / فبراير 2020 09:59

السفير الفلسطيني في تركيا د. فايد مصطفى يطمئن على فدائي السلة باسطنبول
السفير الفلسطيني في تركيا د. فايد مصطفى يطمئن على فدائي السلة باسطنبول

اطمأن السفير الفلسطيني في تركيا د.فائد مصطفى ابو طارق على بعثة فلسطين بكرة السلة وعلى المنتخب الذي يعسكر في مدينة اسطنبول التركية منذ العاشر من الشهر الجاري ولغاية الثالت عشر من نفس الشهر ، استعدادا لاستحقاق اسيا ومباراة كازخستان التي ستجري في الواحد والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة الكازخية .

واكد السفير ابو طارق متابعته للمنتخب بكافة تفاصيله ، متمنيا له اقامة موفقة في اسطنبول ، حاثا اياهم على بذل المزيد من التدريبات من اجل تشريف فلسطين في المحفل الاسيوي بكرة السلة، كونهم السفير الرياضي المتجول للوطن في ارجاء العالم.

واضاف السفير ابو طارق انه والسفارة باركانها في خدمة فدائي السلة ، متمنيا من الله ان يحقق الفوز على كازخستان ويضع له قدم في اسيا، وكل ذلك بهمة اللاعبين الذين اخذوا على عاتقهم رفع الراية والعلم بقوة ومنافسة شديدة من اجل تحقيق ما نريد جميعا.

ناقلا تحيات اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية للفدائي والذي يتمنى تحقيق امنيات الشعب الفلسطيني المتابع للفدائي في تصفياته السلوية مؤكدا دعمه ومساندته لهم.

هذا وسيزور السفير الفلسطيني ابو طارق البعثة السلوية الفلسطينية باسطنبول في اليومين المقبلين

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