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يديعوت: نشر القائمة السوداء ضربة سياسية لـ "إسرائيل"

13 شباط / فبراير 2020 10:14

القدس المحتلة - الرأي

اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مفوضية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأنه بمثابة ضربة حقيقية لـ "إسرائيل" على المستوى السياسي.

وقالت الصحيفة، إن هذه الضربة ليست اقتصادية فقط، بل إنها بالأساس سياسية، خاصةً وأنها تأتي بعد إعلان خطة الإدارة الأميركية "صفقة القرن"، وقبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

وذكرت أن توقيت نشر هذه القائمة بمثابة بيان قوي من الأمم المتحدة حول وضع المستوطنات والضفة الغربية وشرعية تلك المستوطنات التي كانت مرارًا وتكرارًا محل جدل، وتعتبرها الكثير من الدول بأنها غير شرعية.

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